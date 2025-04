Politycy PiS uderzają w Tuska. Na Marszu pojawił się też Karol Nawrocki

"To wielki marsz dumy, historii i tożsamości. Jesteśmy tu razem – dla przeszłości, dla przyszłości! – napisała europosłanka PiS Marlena Maląg. "Cała Polska jedzie razem – w jednym kierunku, z jednym sercem. To będzie piękny dzień!" – dodał poseł Robert Telus.

Karol Nawrocki, kandydat PiS na prezydenta , mówił do dziennikarzy, że występuje dziś przede wszystkim jako prezes IPN. – To zadziwiające, że administracja państwa polskiego na czele z Donaldem Tuskiem nie uznaje 1000 lat Korony Polskiej za coś ważnego i wartościowego – stwierdził. – To wstyd, że premier nie zorganizował takich uroczystości – dodał.

Ostra krytyka Trzaskowskiego

– To tchórz. Bał się pytań Republiki – mówił jeden z uczestników marszu. Inny dodawał: – Jeśli Trzaskowski wygra, to będzie dramat. Sprzeda Polskę Niemcom.

Pracownicy Republiki zadają maszerującym także za każdym razem prowokacyjne pytanie o to, co myślą o odebraniu przez Tuska koncesji ich mediom. – Nie odbierze, my na to nie pozwolimy. Przestanie rządzić Polską, wyślemy go zbierać szparagi tam gdzie trzeba – odpowiada jeden z uczestników.