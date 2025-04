NATO ostrzega. Rosja może umieścić broń jądrową w kosmosie

"Mamy doniesienia, że Rosja rozważa możliwość umieszczenia broni nuklearnej w kosmosie", powiedział Mark Rutte w wywiadzie dla "Welt am Sonntag". Jest to "bardzo niepokojące". Według Ruttego taki krok byłby naruszeniem Traktatu o Przestrzeni Kosmicznej z 1967 roku.

NATO dostosowuje się do nowych wydarzeń, powiedział Rutte: "Sojusznicy NATO dostosowują się do wyzwań w przestrzeni kosmicznej, w tym do wymiany informacji wywiadowczych i tworzenia krajowych centrów dowodzenia przestrzenią kosmiczną, ale także do rozwoju mniejszych satelitów, które są bardziej zwrotne i lepiej chronione".