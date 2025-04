Promocje Biedronki na niedzielę handlową przed świętami

Łopatkę wieprzową bez kości z Krainy Mięs za jedyne 7,99/kg. To aż o 52 proc. taniej niż zwykle (trzeba mieć jednak aplikację Biedronki); Banany na wagę za 3,3 zł za kg. To aż o 52 proc. taniej niż normalnie, Wszystkie kawy Lavazza będę tańsze o 20 proc. (z kartą lub aplikacją Biedronki).

Niedziela (13 kwietnia) to ostatnia niedziela handlowa przed Wielkanocą – a zarazem jedna z okazji, by spokojnie zrobić większe, świąteczne zakupy. W obliczu nadchodzących przygotowań do Wielkanocy wiele osób właśnie tego dnia ruszy do sklepów po niezbędne produkty – od świeżego mięsa i warzyw po ozdoby i słodycze.