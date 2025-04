W porozumieniu z sąsiadami

Friedrich Merz trzyma się jednak określenia „porozumienie”. Odnosząc się do rozmów z rządami Francji i Danii, powiedział, że jest już zgoda co do tego, że zewnętrzne granice UE muszą być lepiej chronione i w Europie musi zapanować inny reżim graniczny. „Wtedy poskutkuje to też odpowiednimi efektami”, jeśli uchodźcy będą wiedzieć, że „nie będą już przekazywani przez europejskie granice” – powiedział Merz.