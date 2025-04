Awantura w studiu Republiki. Poszło o słowa ws. ludzi LGBT+

Chodzi dokładnie o to, że Marek Jakubiak powiedział, iż osoby LGBT+ to "margines społeczeństwa". – I z szacunkiem do tych ludzi muszę powiedzieć, że to nie oni stanowią wartość narodu, bo naród (...) to my i prokreacja. Naród składa się, proszę państwa, z dzieci. I nie ma zgody na żadne piątki tęczowe – padło.