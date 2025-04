Dynamika

No więc mamy 7-osobowe, 4,6-metrowe auto z 3-cylindrowym silnikiem 1.2 l o mocy 136 KM w hybrydzie i wybraną trasę w góry. Nie ma mowy o dynamicznej jeździe – pomyślałam. Nie miałam racji. Peugeot 5008 pozytywnie mnie zaskoczył. Nie jest to samochód nastawiony na sportowe osiągi, ale zapewnia dobrą dynamikę, wystarczającą do codziennego użytku w mieście i, co dla mnie było istotne, nie zawodzi w trasie.

Francuz w mieście i w trasie

Co ważne, mimo swoich gabarytów pali niewiele. Średnie zużycie paliwa (wg WLTP) to 5,8 l/100 km. Jak to wyglądało u mnie? Na trasie Warszawa-Zakopane średnio spalał ok. 5,5–5,9 l/100 km, ale przyznam, że raczej nie przekraczałam 120 km/h, używałam tempomatu, jazda była w miarę płynna i spokojna. W samochodzie podróżowały dwie osoby plus bagaże.