Największy błąd w mowie ciała? Niewłaściwy kontakt wzrokowy

1. Brak kontaktu wzrokowego

2. Zbyt intensywny kontakt wzrokowy (wpatrywanie się)

3. "Rozbiegane oczy"

4. Zerkanie z góry

5. Zbyt szybkie odwracanie wzroku

6. Brak synchronizacji z mimiką i gestami

7. Spojrzenie "przez" rozmówcę

Jak naprawić kontakt wzrokowy?

Kluczem jest autentyczność i wyczucie. Idealny kontakt wzrokowy to taki, który jest naturalny, przerywany w odpowiednich momentach (np. by pomyśleć), ale regularnie wraca. Dobrą zasadą jest utrzymywanie spojrzenia przez ok. 50–70 procent czasu rozmowy – nie mniej, ale i nie więcej.

Pamiętaj: kontakt wzrokowy to nie tylko narzędzie komunikacji. To forma szacunku, uwagi i budowania relacji. Warto zadbać o to, by mówiły za nas oczy – szczerze i z wyczuciem.