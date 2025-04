„Europejczycy już od dawna przekonują się, co oznacza dobre 150 lat spalania węgla. Kontynent ociepla się dwa razy szybciej niż rośnie średnia globalna temperatura” – pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Znaczący wzrost temperatury nie nastąpił z dnia na dzień, ale rozwijał się przez dziesięciolecia – to jeszcze nie koniec.

Prasa o zmianach klimatycznych: wyzwanie dla polityków

(...) „Europejczycy nie godzą się na zmiany klimatyczne; kontynent ten jest jednym z pionierów w ograniczaniu emisji gazów szkodliwych dla klimatu” – konstatuje dziennik i dodaje: „Raport Copernicusa pokazuje również, jak szybko Europejczycy robią postępy w rozbudowie odnawialnych źródeł energii.(..) Emisje muszą nadal spadać, nawet szybciej niż wcześniej, także w sektorach, w których polityka nie odniosła jeszcze sukcesu. Aby przyspieszyć ochronę klimatu na całym świecie Europejczycy przede wszystkim we własnym interesie muszą szukać sojuszników”.

„Süddeutsche Zeitung” komentuje: „Według pomiarów badaczy klimatu z unijnego programu Copernicus, żaden kontynent nie ociepla się obecnie tak szybko jak Europa.(..) W ubiegłym roku ocieplenie atmosfery oznaczało większe opady deszczu w południowych Niemczech, co spowodowało szkody powodziowe sięgające miliardów.

(..) Kryzys klimatyczny nie jest ani odległy pod względem przestrzeni, ani czasu, dzieje się tu i teraz - dlatego trzeba na niego szybko reagować. (..) Badacze klimatu już od pewnego czasu wskazują, że Niemcy są jednym z punktów zapalnych zmian w Europie. Kraj musi nie tylko przygotować się na coraz cięższe powodzie, ale także zabezpieczyć się na długie okresy suszy. Jako gęsto zalesiony region, Niemcy będą również bardziej podatne na pożary lasów w cieplejszych warunkach pogodowych. Krótko mówiąc, są to ogromne zadania czekające zarówno na kolejny rząd federalny, jak i na kraje związkowe oraz gminy”.

„Nie chodzi już o naszą przyszłość, lecz o przyszłość planety i naszych potomków” – wskazuje „Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung”. W ocenie dziennika regionalnego nie wystarcza już samo ‘ograniczanie' gazów cieplarnianych, lecz teraz chodzi o przystosowanie się do tego, czego nie da się już uniknąć.

„Obecnie nasz udział w globalnej emisji CO2 wynosi tylko dwa procent, ale w całkowitej emisji od początku epoki przemysłowej zajmujemy czwarte miejsce – czyli 190 innych państw wyrządziło mniejsze szkody. To prawda, że należy unikać emisji gazów cieplarnianych i przekształcać gospodarkę, ale widoczne efekty pojawią się tylko wtedy, gdy z atmosfery będziemy usuwać więcej, niż jednocześnie emitujemy. Jest to wyzwanie dla polityków, którzy jeszcze nie dostrzegli tego, co już dziś jest możliwe”.