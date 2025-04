Trzaskowski traci w nowym sondażu

Na youtubera Krzysztofa Stanowskiego chce zagłosować 3 procent badanych. Po 1 procent wskazań otrzymali Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Artur Bartosiewicz i Joanna Senyszyn. Aż 8 procent uczestników sondażu zadeklarowało brak zdecydowania co do wyborczego wyboru w pierwszej turze.

Co pokazują inne sondaże?

Drugi był Karol Nawrocki z wynikiem 25,5 proc. I tu zaczyna się najciekawsze, bowiem to on zyskał aż 5,4 pkt proc. w stosunku do poprzedniego sondażu. Dokładnie tyle samo stracił Sławomir Mentzen, który mógł liczyć na 13,4 proc.