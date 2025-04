Katarzyna Kotula ostro o Grzegorzu Braunie. "Nie ma na to zgody". Fot. Jacek Slomion/REPORTER/East News

Gościem programu "Jeden na jeden" w TVN24 była Katarzyna Kotula. Odniosła się ona do incydentu w szpitalu w Oleśnicy. Kandydat na prezydenta Grzegorz Braun wtargnął do placówki wraz z grupą osób, odmawiając modlitwy i oskarżając lekarkę Gizelę Jagielską o "morderstwo". Na miejscu interweniowała policja.

– Zdecydowanie poseł Grzegorz Braun złamał prawo. Tak myśli prawdopodobnie także prokuratura. Bardzo się cieszę, że prokuratura rejonowa podjęła postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Cieszę się także, że MSWiA szybko zareagowało – mówiła Kotula.

Skandal z udziałem Brauna w szpitalu w Oleśnicy. Ostre słowa Kotuli

– Nie ma zgody na łamanie prawa, nie ma zgody na to, żeby wtargnąć do szpitala, żeby okupować tak naprawdę szpital. To są działania terrorystyczne wobec pacjentek, wobec lekarzy, wobec dyrektorów tego szpitala – dodała.

Jak relacjonuje lekarka Gizela Jagielska, została przez Brauna zaatakowana i zablokowana w biurze administracyjnym szpitala. – Jestem zamknięta w sekretariacie. Rozmawiam z panią i nie mogę stąd wyjść, bo pan Braun stoi w drzwiach i blokuje wyjścia. Każda moja próba wyjścia kończy się twierdzeniem, że naruszam ich cielesność. Nie jestem w stanie wykonywać swoich obowiązków lekarskich. Jestem uwięziona już od 40 minut, a pacjentki są pod opieką położnych. To jest straszne. To jest obłęd. Do tego doprowadza fanatyzm – mówiła w rozmowie z naszą dziennikarką Katarzyną Zuchowicz.

Kotula na antenie TVN24 porównała działania Brauna do działań terrorystycznych. – To jest terroryzm po prostu. To jest ekstremizm, to jest terroryzm. Trzeba to tak nazywać. I nie ma dzisiaj zgody na zastraszanie lekarzy, na zastraszanie dyrekcji, na zatrzymywanie pracy szpitala – podkreśliła ministra.

"To jest zapisane w umowie koalicyjnej"

W dalszej części rozmowy padło również ważne odniesienie do umowy koalicyjnej rządu 15 października. – W idealnym świecie pacjentka wchodzi do gabinetu, otrzymuje rzetelne informacje na temat swojego stanu zdrowia, a lekarz pyta ją, jaki jest jej wybór. A to ona podejmuje wybór. I to zdanie, to kluczowe zdanie, chciałabym przypomnieć kolegom i koleżankom – w koalicji 15 października jest zapisane w umowie koalicyjnej. To kobieta będzie o sobie decydować – podkreśliła ministra ds. równości.

