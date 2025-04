By nie wpaść w pułapkę internetowych oszustów, trzeba być nie tylko czujnym/ą, ale też świadomym/ą wyrafinowanych ataków i socjotechnicznych trików stosowanych przez cyberprzestępców. Tym bardziej że zagrożenia w sieci zmieniają się jak w kalejdoskopie, a zabezpieczenia, które sprawdziły się kilka miesięcy temu, teraz mogą zawieść.

Patrząc na rodzaje zagrożeń w raporcie CERT Orange Polska 2024 , procentowo niewiele się zmieniło rok do roku. Po raz kolejny numerem jeden był phishing (45 proc.), drugim ataki DDoS (15 proc.), a trzecim złośliwe oprogramowanie (14 proc.). W 2023 roku było to kolejno 44 proc., 18 proc. i 15 proc. wszystkich incydentów.

Oszustwa na fałszywe inwestycje bazują na chęci szybkiego wzbogacenia się wśród internautów. Oszuści namawiają osoby do podania swoich danych kontaktowych, a następnie zachęcają je do "zainwestowania" swoich pieniędzy. Najczęściej linki do fałszywych stron rozpowszechniane są za pomocą reklam w mediach społecznościowych.