"Kilku moich sztabowców nalegało...". Trzaskowski ujawnił, co radzili mu współpracownicy

"Kilku moich kilku sztabowców dzisiaj się uparło, żebym mówiło o Majonezie Kieleckim. No bo idą święta" – żartował Rafał Trzaskowski na wiecu w Kielcach. Zapewnił, że nie szuka gadżetów, tylko zastanawia się nad tym, "co mamy razem do zrobienia". Nie był to jedyny przytyk pod adresem Karola Nawrockiego.