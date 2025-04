Z informacji Bloomberga wynika, że Stany Zjednoczone przedstawiły dziś propozycje umożliwiające zawarcie porozumienia między Rosją a Ukrainą . Nazywane są one ostrożnie "zarysem" planu pokojowego.

USA miały przedstawić ów "zarys" swoim sojusznikom na spotkaniu w Paryżu. Z nieoficjalnych na razie informacji wynika, że propozycje obejmują złagodzenie sankcji wobec Kremla w zamian za trwałe zawiedzenie broni. Dla Ukrainy w "zarysie" nie ma praktycznie nic. Zajęte przez sołdatów Putina tereny miałyby zostać pod kontrolą Rosji. Zastopowane miałyby też być dążenia Ukrainy do członkostwa w NATO .

"Nie będziemy kontynuować tego przedsięwzięcia przez tygodnie i miesiące. Musimy więc bardzo szybko ustalić, a mówię o kwestii dni, czy jest to wykonalne w ciągu najbliższych kilku tygodni" – powiedział Rubio w Paryżu po spotkaniu z europejskimi i ukraińskimi liderami.

"Jeśli to nie jest możliwe, jeśli jesteśmy tak daleko od siebie, że to się nie wydarzy, to myślę, że prezydent prawdopodobnie jest w punkcie, w którym powie: cóż, skończyliśmy" – stwierdził.