Rubio i Kellogg mają namawiać Trumpa, aby zmienił stanowisko ws. Rosji

Jak ustalili dziennikarze, osoby z najbliższego otoczenia prezydenta – w tym sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalny wysłannik ds. Ukrainy, emerytowany generał Keith Kellogg – doradzają Trumpowi, aby z większym sceptycyzmem odnosił się do deklarowanych przez Moskwę intencji pokojowych. Ich zdaniem rosyjski prezydent Władimir Putin nie wykazał dotąd żadnych rzeczywistych oznak gotowości do zakończenia działań zbrojnych.

Przed Rosją ponownie ostrzegał także Sikorski

– Wielu ministrów podkreślało to w swoich wypowiedziach. Ale wiemy, że mamy jeden kraj – Węgry, który nie ma tej jasności moralnej, którą my mamy dzięki atakom Putina. Mówi o pokoju, a bombarduje cywilów i zabija dzieci. Ofiara godzi się na zawieszenie broni, a on albo eskaluje warunki, albo eskaluje ataki. To daje nam jasność moralną, ale zdaje się, że nie wszystkie kraje takimi zasadami się kierują – wskazał minister.