Porsche Panamera GTS w złotym kolorze! Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

1. Mocny silnik V8 biturbo

Sercem Panamera GTS jest gruntownie zmodernizowana jednostka V8 z podwójnym turbodoładowaniem. Generuje imponujące 500 KM (368 kW), o 20 KM więcej niż poprzednik. Co ważne, moc oddawana jest liniowo, z wyraźnym przyrostem nawet powyżej 6000 obr./min, co zwiastuje intensywne wrażenia z jazdy.

Ta moc przekłada się na konkretne liczby. Porsche Panamera GTS osiąga 100 km/h w zaledwie 3,8 sekundy, a jej prędkość maksymalna wynosi 302 km/h. To wartości, które plasują ją w gronie rasowych sportowców, a nie tylko luksusowych limuzyn.

2. Sportowy układ wydechowy i spoiler

Dźwięk jest nieodłącznym elementem sportowych emocji. W Panamera GTS standardowy sportowy układ wydechowy został specjalnie zestrojony, aby dostarczać mocnych i emocjonujących wrażeń akustycznych. Możemy spodziewać się rasowego brzmienia V8, które będzie towarzyszyć każdej podróży.

A jeśli komuś mało, zawsze może podboostować wrażenia i jeszcze bardziej "usportowić" wydech przy pomocy jednego przycisku.

Świetnym gadżetem jest także rozkładany spoiler, który możemy aktywować za pomocą przycisku, lub wysuwa się on automatycznie, kiedy przekroczy się 90 km/h. I o ile sportowy wydech to głównie element mający dostarczyć kierowcy wrażeń słuchowych, tak spoiler rzeczywiście pomaga na drodze i generuje dodatkowy docisk.

3. Zawieszenie skonfigurowane pod kątem osiągów

Układ jezdny Panamera GTS to majstersztyk inżynierii. Standardowo oferuje dwukomorowe zawieszenie pneumatyczne z dwuzaworowymi amortyzatorami PASM o sportowej charakterystyce. Dodatkowo prześwit został obniżony o 10 mm, a stabilizatory wzmocnione, co przekłada się na bardziej bezpośrednie reakcje i pewniejsze prowadzenie.

I rzeczywiście Panamera GTS w trasie jest fenomenalna: każdy zakręt pokonujemy z ogromną pewnością, auto wytłumia nierówności, klei się do drogi i ma układ kierowniczy ostry jak brzytwa.

4. Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego PTV Plus

System Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), czyli elektronicznie sterowana blokada mechanizmu różnicowego, dba o optymalny rozkład momentu obrotowego między tylnymi kołami. To kluczowe dla zwiększenia stabilności, ograniczenia przechyłów i poprawy trakcji w dynamicznej jeździe. I uwierzcie, to czuć.

5. Wyjątkowy pakiet SportDesign

Wizualnie Panamera GTS wyróżnia się ekskluzywnym pakietem SportDesign. Obejmuje on unikalny przedni pas, przyciemniane reflektory LED Matrix HD i tylne lampy, a także czerwone zaciski hamulców. Te detale nadają jej niepowtarzalny i bardziej agresywny wygląd.

I ten złoty kolor lakieru! No zobaczcie tylko to cudo!

6. Elementy wykończenia w kolorze czarnym

Charakterystycznym elementem modeli GTS są czarne akcenty. W Panamera GTS znajdziemy satynowo-matowe czarne osłony progów, wstawki w przedniej sekcji, listwy wokół bocznych szyb oraz tylny zderzak.







Zobacz galerię

Kontrastują z nimi końcówki sportowego układu wydechowego w kolorze Dark Bronze oraz 21-calowe obręcze Turbo S w odcieniu Anthracite Grey.

7. Wnętrze z materiałem Race-Tex

W kabinie dominuje sportowa atmosfera podkreślona przez przypominający zamsz materiał Race-Tex. Pokrywa on podsufitkę, podłokietniki, panele drzwi oraz środkowe panele adaptacyjnych foteli sportowych z 18-kierunkową regulacją.

I trzeba to podkreślić: wszystko jest idealnie spasowane i ultrakomfortowe, czyli tam, gdzie oczekujecie, że będzie miękko, jak na podłokietnikach czy boczkach drzwi, to miękko rzeczywiście jest. Do tego precyzyjne przeszycia i niesamowicie pieczołowicie wykonane detale, jak np. kratki wentylacji.









+ 5









Zobacz galerię

To, co mnie mierzi, to mnóstwo piano blacka, który rysuje się i brudzi, ale powiedzmy sobie szczerze, jeśli ma się ponad 760 tysięcy złotych na auto, to znajdzie się kilka tysięcy na porządne zabezpieczenie powierzchni folią przed zarysowaniami.

8. Bogate wyposażenie standardowe

A jak już o pieniądzach mowa, to za te 764 tysiące dokładnie już w standardzie dostajecie sporo, w tym niesamowicie grające nagłośnienie Bose oraz pakiet Sport Chrono ze stoperem i funkcją push-to-pass, która dodatkowo podnosi dynamikę jazdy na życzenie kierowcy.

9. Integracja z nowoczesnymi technologiami

I piszę o tym specjalnie, bo nie jest to cecha tak oczywista nawet w topowych sportowych maszynach jak Aston Martin czy McLaren. Podobnie jak inne warianty Panamera, także GTS oferuje bezprzewodową łączność z Android Auto i Apple CarPlay, a także Porsche Driver Experience, zaawansowane reflektory LED Matrix HD, strumieniowanie wideo (opcja) oraz możliwość zdalnego parkowania za pomocą aplikacji.





Zobacz galerię

10. To prawilna limuzyna!

No i last but not least, czyli nie zapominajmy, że Panamera GTS to także prawilna limuzyna. Owszem, przyspiesza do setki w 3,8 sekundy, ale ma spory bagażnik (430 litrów) i naprawdę mnóstwo miejsca na tylnej kanapie.

Do tego pasażerowie z tyłu mają dostępne dwie dodatkowe strefy klimatyzacji, ekran do podglądania parametrów auta oraz sterowania muzyką, dodatkowe uchwyty na kubki, dwa gniazda USB-C oraz podłokietnik ze schowkiem wyścielony materiałem.

Porsche Panamera GTS to propozycja dla tych, którzy szukają intensywnych wrażeń z jazdy bez rezygnacji z komfortu i luksusu, jakie oferuje sportowa limuzyna. Jej unikalne połączenie mocnego silnika, precyzyjnego zawieszenia, charakterystycznego designu i bogatego wyposażenia sprawia, że wyróżnia się na tle konkurencji i z pewnością przyciągnie uwagę entuzjastów motoryzacji.

