Wymiary i przestrzeń bagażowa Audi A3 Sportback

Audi A3 Sportback to kompaktowy samochód o długości około 4.34 metra, szerokości około 1.82 metra i wysokości około 1.43 metra. Rozstaw osi wynosi około 2.64 metra, co zapewnia komfortową przestrzeń dla pasażerów. Jednym z atutów jest pojemność bagażnika, która w standardowej konfiguracji wynosi 380 litrów, a po złożeniu tylnych siedzeń wzrasta do 1200 litrów.

Waga auta (bez kierowcy) zaczyna się od około 1275 kg, a dopuszczalna masa całkowita może sięgać 1845 kg. Możliwości ładunkowe dachu wynoszą do 75 kg. Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcami wynosi do 1600 kg (przy 12 proc. wzniesieniu), a bez hamulców do 750 kg, co czyni go praktycznym wyborem również do holowania lekkich przyczep.