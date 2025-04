Wymiary i możliwości transportowe Audi A5 Avant

Audi A5 Avant charakteryzuje się długością około 4.83 metra, szerokością około 1.86 metra (2.10 metra z lusterkami) i wysokością około 1.46 metra. Rozstaw osi wynosi imponujące 2.89 metra, co przekłada się na komfortową przestrzeń w kabinie.

Jednym z kluczowych atutów jest pojemność bagażnika, która w standardowej konfiguracji oferuje 476 litrów, a po złożeniu tylnych siedzeń wzrasta do aż 1424 litrt.

Waga auta zaczyna się od około 1785 kg, a maksymalna masa całkowita to 2315 kg, co zapewnia ładowność do 530 kg.