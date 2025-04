Audi A3 Limousine 2024 wymiary i waga

Szerokość nadwozia to około 1,81 m (1816 mm), a z lusterkami przekracza 1,98 m (1984 mm). Wysokość oscyluje w granicach 1,41-1,42 m. Pojemność bagażnika Audi A3 Sedan wynosi solidne 425 litrów, co zapewnia wystarczającą przestrzeń na codzienny użytek czy weekendowe wyjazdy.

Masa własna pojazdu zaczyna się od około 1300 kg (dla 30 TFSI), dochodząc do około 1400 kg (dla 35 TFSI S tronic). Ładowność wynosi około 475-480 kg. Jeśli chodzi o możliwości holowania, Audi A3 Limousine 2024 może pociągnąć przyczepę z hamulcem o masie do 1300-1500 kg (w zależności od wersji) oraz bez hamulca do 650-700 kg. Maksymalny nacisk na hak to 80 kg.