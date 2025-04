Tak prezentuje się Audi RS 3 Fot. Materiały prasowe Audi

Te flagowe modele gamy A3, przygotowane przez specjalistów z Audi Sport, łączą w sobie porywającą dynamikę z wysoką użytecznością na co dzień. Odświeżone wersje RS 3 zostały zaprezentowane w sierpniu 2024 roku, a ich polska premiera i możliwość składania zamówień nastąpiły niedługo później, z pierwszymi dostawami realizowanymi od października 2024 roku.

Modele z roku produkcji 2025 kontynuują tę ofertę, będąc jednocześnie, jak podkreśla producent, ostatnimi z legendarnym, pięciocylindrowym silnikiem.

Zarówno Audi RS 3 Sportback 2025, jak i Audi RS 3 Limousine 2025 charakteryzują się agresywną stylistyką i kompaktowymi wymiarami, podkreślającymi ich sportowe DNA.

Audi RS 3 - wymiary

Wymiary Audi RS 3 Sportback 2025:

Długość: ok. 4381-4389 mm Szerokość: ok. 1851 mm (z lusterkami 1984 mm) Wysokość: ok. 1418-1436 mm Rozstaw osi: ok. 2631 mm

Wymiary Audi RS 3 Limousine 2025:

Długość: ok. 4533 mm Szerokość: ok. 1851 mm (z lusterkami 1984 mm) Wysokość: ok. 1393 mm Rozstaw osi: ok. 2631 mm

Pojemność bagażnika różni się w zależności od wersji nadwoziowej:

RS 3 Sportback: 282 litry (możliwość powiększenia do 1104 litrów po złożeniu siedzeń) RS 3 Limousine: 315-321 litrów (możliwość powiększenia do 770 litrów po złożeniu siedzeń)

Masa własna pojazdów wynosi około 1570 kg dla Sportback i około 1515-1640 kg dla Limousine. Dopuszczalna masa całkowita to około 2055-2075 kg. Dopuszczalne obciążenie dachu wynosi 75 kg. Możliwości holownicze nie są priorytetem w tych modelach i dane te zazwyczaj nie są podawane.

Audi RS 3 - silnik

Sercem obu wersji Audi RS 3 2025 jest ta sama, porywająca jednostka napędowa:

2.5 TFSI: Pięciocylindrowy, turbodoładowany silnik benzynowy o mocy 400 KM (294 kW) i maksymalnym momencie obrotowym 500 Nm , dostępnym w zakresie 2250-5600 obr./min. Standardowo współpracuje z 7-biegową, dwusprzęgłową skrzynią automatyczną S tronic oraz stałym napędem na wszystkie koła quattro z systemem Torque Splitter, który znacząco wpływa na zwinność i stabilność pojazdu, umożliwiając m.in. kontrolowane poślizgi. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w obu wariantach nadwozia to zaledwie 3,8 sekundy . Prędkość maksymalna wynosi 250 km/h, z możliwością podniesienia do 280 km/h lub nawet 290 km/h z opcjonalnym pakietem RS Dynamic.

Modele Audi RS 3 Sportback i Limousine 2025 oferowane są w jednej, bogatej wersji standardowej, charakterystycznej dla modeli RS, z możliwością rozszerzenia wyposażenia o liczne opcje indywidualne i pakiety stylistyczne czy techniczne.

Audi RS 3 - cena

Cennik Audi RS 3 2025 na polskim rynku kształtuje się następująco:

Audi RS 3 Sportback 2.5 TFSI quattro S tronic: od 300 900 zł Audi RS 3 Limousine 2.5 TFSI quattro S tronic: od 309 900 zł

Podane ceny są cenami wyjściowymi, które mogą wzrosnąć w zależności od wybranej specyfikacji i dodatkowego wyposażenia.

Audi RS 3 Sportback i Limousine 2025 to propozycja dla kierowców poszukujących bezkompromisowych osiągów, wyjątkowego brzmienia silnika i zaawansowanych technologii podnoszących poziom adrenaliny za kierownicą, przy jednoczesnym zachowaniu codziennej użyteczności, zwłaszcza w przypadku wersji Sportback. Oba modele są dostępne na polskim rynku.

