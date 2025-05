Audi A7 2025 - wymiary

Audi A7 Sportback 2025 charakteryzuje się imponującymi wymiarami, które podkreślają jego przynależność do wyższej klasy. Długość nadwozia wynosi zazwyczaj około 4969 mm, szerokość bez lusterek to około 1908 mm, a z lusterkami sięga 2118 mm. Wysokość pojazdu to około 1422 mm.