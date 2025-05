Oto odświeżone Audi S e-tron GT Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Odświeżone modele zostały zaprezentowane w pierwszej połowie 2024 roku.

Audi e-tron GT: Design i praktyczność

Mimo swojego dynamicznego i niskoprofilowego nadwozia typu coupé, Audi e-tron GT zachowuje pewien stopień praktyczności. Wymiary pojazdu to około 4989 mm długości, 1964 mm szerokości (2158 mm z lusterkami) i 1414 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2898 mm, co przekłada się sporo przestrzeni dla czterech lub pięciu osób.

Praktyczność uzupełniają dwa bagażniki: główny tylny o pojemności 405 litrów (350 litrów w modelach RS) oraz dodatkowy przedni ("frunk") o pojemności 85 litrów, idealny na kable do ładowania czy mniejsze torby.

Masa własna pojazdów elektrycznych jest znacząca ze względu na komponenty układu napędowego i baterii, wynosząc od około 2270 kg dla S e-tron GT do około 2360 kg dla RS e-tron GT Performance. Modele te nie są przeznaczone do holowania ciężkich przyczep, z dopuszczalną masą przyczepy hamowanej do 1000 kg i niehamowanej do 750 kg.

Elektryzujące osiągi i zasięg

Największe zmiany w Audi e-tron GT dotyczą układów napędowych, które stały się znacznie mocniejsze i bardziej wydajne. Wszystkie wersje korzystają z architektury 800V, umożliwiającej bardzo szybkie ładowanie DC.

Audi S e-tron GT (poprzednio e-tron GT quattro):

Napęd: Na wszystkie koła (quattro) z dwoma silnikami elektrycznymi. Moc systemowa: 500 kW (670 KM) z funkcją Launch Control. Maksymalny moment obrotowy: 830 Nm. Przyspieszenie 0-100 km/h: 3.4 sekundy. Prędkość maksymalna: 245 km/h. Pojemność baterii netto: 97 kWh (brutto 105 kWh). Deklarowany zasięg (WLTP): do 605 km. Zużycie energii (cykl mieszany WLTP): od około 18.0 do 19.7 kWh/100 km.

Audi RS e-tron GT:

Napęd: Na wszystkie koła (quattro) z dwoma silnikami elektrycznymi. Moc systemowa: 630 kW (856 KM). Maksymalny moment obrotowy: 830 Nm. Przyspieszenie 0-100 km/h: 2.8 sekundy. Prędkość maksymalna: 250 km/h. Pojemność baterii netto: 97 kWh (brutto 105 kWh). Deklarowany zasięg (WLTP): do 592 km. Zużycie energii (cykl mieszany WLTP): od około 18.4 do 21.1 kWh/100 km.

Audi RS e-tron GT Performance (Nowość 2025):

Napęd: Na wszystkie koła (quattro) z dwoma silnikami elektrycznymi. Moc systemowa: 680 kW (925 KM) - najmocniejsze seryjne Audi w historii . Maksymalny moment obrotowy: 830 Nm. Przyspieszenie 0-100 km/h: 2.5 sekundy. Prędkość maksymalna: 250 km/h (opcjonalnie 305 km/h z pakietem Dynamic). Pojemność baterii netto: 97 kWh (brutto 105 kWh). Deklarowany zasięg (WLTP): do 592 km. Zużycie energii (cykl mieszany WLTP): od około 18.7 do 20.8 kWh/100 km.

Wszystkie modele charakteryzują się bardzo szybkim ładowaniem DC z mocą do 320 kW, co pozwala na uzupełnienie energii (od 10 do 80 proc.) w około 18 minut. Ładowanie AC możliwe jest z mocą do 22 kW (opcjonalnie).

Cennik i wersje wyposażenia

Odświeżona rodzina Audi e-tron GT dostępna jest już na polskim rynku, a jej ceny odzwierciedlają wyczynowe osiągi i luksusowe wyposażenie.

Ceny Audi e-tron GT w Polsce (ceny mogą się różnić w zależności od dealera i konfiguracji):

Audi S e-tron GT quattro (500 kW): od około 500 000 zł (cena może się różnić, bazując na dostępnych ofertach i cennikach dealerskich dla rocznika 2025) Audi RS e-tron GT quattro (630 kW): od 699 900 zł Audi RS e-tron GT Performance quattro (680 kW): od 768 100 zł

Audi e-tron GT oferuje bogate wyposażenie standardowe, które można rozszerzać o liczne opcje indywidualne i pakiety wyposażenia.

Wyposażenie standardowe wersji Audi S e-tron GT 2025 obejmuje m.in.:

Sportowe fotele przednie Tapicerka skórzana/mikrofibra Dinamica System multimedialny MMI Navigation plus z MMI touch response Audi virtual cockpit plus Reflektory LED Adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne Systemy wspomagania kierowcy (np. asystent parkowania) Ładowanie AC 11 kW Kable do ładowania (domowe i publiczne)

Wyposażenie standardowe modeli RS e-tron GT i RS e-tron GT Performance jest jeszcze bogatsze i obejmuje dodatkowo lub zamiast elementów z S e-tron GT m.in.:

Bardziej wydajny układ hamulcowy RS (opcjonalnie ceramiczny) Sportowe fotele RS Elementy stylistyczne RS na zewnątrz i wewnątrz Specyficzne dla modeli RS nastawy zawieszenia i układu kierowniczego Większe obręcze kół Audi Sport System nagłośnienia premium (np. Bang & Olufsen)

Szczegółowe informacje o wyposażeniu, opcjach personalizacji oraz aktualne ceny dostępne są w konfiguratorze na oficjalnej stronie Audi Polska i u autoryzowanych dealerów.