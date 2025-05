Oto nowe Audi Q6 e-tron Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Te SUV-y klasy średniej premium to pierwsze modele produkcyjne oparte na nowej platformie technologicznej PPE (Premium Platform Electric), opracowanej wspólnie z Porsche. Nowe Audi Q6 e-tron i SQ6 e-tron miały swoje światowe premiery w marcu 2024 roku.

Audi Q6 e-tron i SQ6 e-tron: Design, wymiary i przestronność

Nowe Audi Q6 e-tron charakteryzuje się typowymi dla SUV-ów proporcjami, z dynamiczną linią dachu, która w przyszłości zostanie uzupełniona o wariant Sportback ze sylwetką coupé. Długość nadwozia wynosi 4771 mm, szerokość 1939 mm (bez lusterek), a wysokość 1648 mm. Rozstaw osi to 2899 mm, co zapewnia przestronne wnętrze i komfortową podróż dla pięciu pasażerów.

Pojemność bagażnika głównego w Audi Q6 e-tron wynosi 526 litrów, a po złożeniu oparć tylnej kanapy rośnie do 1529 litrów. Dodatkowo, dzięki platformie elektrycznej, samochód oferuje praktyczny przedni bagażnik (frunk) o pojemności 64 litrów, idealny na przechowywanie kabli do ładowania czy mniejszych bagaży.

Masa własna pojazdów, ze względu na dużą baterię, wynosi od około 2200 kg dla Q6 e-tron do 2350 kg dla SQ6 e-tron. Możliwości holowania obejmują dopuszczalną masę przyczepy hamowanej do 2400 kg (w zależności od wersji) i 750 kg bez hamulca.

Audi Q6 e-tron: Silniki i osiągi

Audi Q6 e-tron i SQ6 e-tron wykorzystują zaawansowane układy napędowe oparte na architekturze 800V, co przekłada się na bardzo szybkie ładowanie i wysoką wydajność. Oba modele w momencie premiery wyposażone są w akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności.

Audi Q6 e-tron:

Napęd: Na wszystkie koła (quattro) z dwoma silnikami elektrycznymi. Moc systemowa: 285 kW (387 KM), 295 kW (395 KM) z funkcją Launch Control. Maksymalny moment obrotowy: 535 Nm. Przyspieszenie 0-100 km/h: 5.9 sekundy. Prędkość maksymalna: 210 km/h. Pojemność baterii brutto/netto: 100 kWh / 94.9 kWh. Deklarowany zasięg (WLTP): do 625 km. Zużycie energii (cykl mieszany WLTP): od około 16.1 do 19.7 kWh/100 km.

Audi SQ6 e-tron:

Napęd: Na wszystkie koła (quattro) z dwoma silnikami elektrycznymi. Moc systemowa: 380 kW (517 KM) z funkcją Launch Control. Maksymalny moment obrotowy: 804 Nm. Przyspieszenie 0-100 km/h: 4.3 sekundy. Prędkość maksymalna: 230 km/h. Pojemność baterii brutto/netto: 100 kWh / 94.9 kWh. Deklarowany zasięg (WLTP): do 598 km. Zużycie energii (cykl mieszany WLTP): od około 17.6 do 18.6 kWh/100 km.

Oba modele obsługują ładowanie DC z mocą do 270 kW, co pozwala na naładowanie baterii (od 10 do 80 proc.) w około 21 minut. Ładowanie AC możliwe jest z mocą do 11 kW (opcjonalnie 22 kW). W przyszłości gama napędowa ma zostać rozszerzona o wersje z napędem na tylne koła i mniejszą baterią.

Cennik i wersje wyposażenia

Nowe Audi Q6 e-tron i SQ6 e-tron są już dostępne w polskich salonach, a ich ceny pozycjonują je w segmencie elektrycznych SUV-ów premium.

Ceny Audi Q6 e-tron(ceny mogą się różnić w zależności od dealera i konfiguracji):

Audi Q6 e-tron quattro (285 kW): od 355 500 zł

Ceny Audi SQ6 e-tron:

Audi SQ6 e-tron quattro (380 kW): od 419 900 zł

Audi Q6 e-tron dostępne jest w bogatej specyfikacji standardowej, którą można rozszerzyć o liczne pakiety wyposażenia i opcje indywidualne, pozwalające na personalizację pojazdu.

Wyposażenie standardowe wersji Audi Q6 e-tron obejmuje m.in.:

System multimedialny MMI Panoramic Display z zakrzywionym wyświetlaczem i MMI Passenger Display (ekran dla pasażera) Audi virtual cockpit plus Reflektory LED Plus i cyfrowe światła tylne OLED z możliwością wyboru sygnatury świetlnej Trójstrefowa klimatyzacja automatyczna Podgrzewane siedzenia przednie i tylne Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika Systemy wspomagania kierowcy , w tym adaptacyjny tempomat z funkcją jazdy półautonomicznej i asystent parkowania plus z kamerami 360 System ładowania compact

Wyposażenie standardowe Audi SQ6 e-tron obejmuje dodatkowo lub zamiast elementów z Q6 e-tron m.in.:

Sportowe zawieszenie adaptacyjne S Elementy stylistyczne SQ6 na zewnątrz i wewnątrz Sportowe fotele przednie Większe obręcze kół Audi Sport Bardziej zaawansowane systemy dźwiękowe

Szczegółowe informacje o wyposażeniu, opcjach personalizacji oraz aktualne ceny dostępne są w konfiguratorach na oficjalnej stronie Audi Polska i u autoryzowanych dealerów.

Nowe Audi Q6 e-tron i SQ6 e-tron to elektryczne modele stanowiące nowy punkt odniesienia w segmencie premium SUV, oferujące świetny zasięg, ultraszybkie ładowanie, najnowsze technologie cyfrowe i, w przypadku SQ6, imponujące osiągi.