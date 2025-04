Jego kariera w show-biznesie rozpoczęła się od roli "syna Boskich" w serialu "rodzinka.pl" TVP . Potem mogliśmy go zobaczyć w dużo większej produkcji Netflixa , zaprezentował się w "Wiedźminie". Maciej Musiał ma dziś na swoim koncie już wiele poważanych ról serialowych i filmowych.

Musiał wywołał poruszenie swoim świątecznym zdjęciem

Do tego grona dołączył też Musiał. Zrobił to jednak w bardzo oryginalny sposób. Aktor do swojej najnowszej publikacji dołączył zdjęcie w samochodzie przed kościołem. W dłoni, którą wystawił za okno, trzymał swój wielkanocny koszyk. "Dzień święty święcić" – dodał w opisie. Wielu zwróciło uwagę m.in. na luksusowe auto, którym podjechał gwiazdor.