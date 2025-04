Kristen Stewart , która przed laty zasłynęła rolą w ekranizacji sagi "Zmierzch", dziś jest 35-letnią doświadczoną aktorką. Ma na koncie nominację do Oscara za "Spencer" (wcieliła się w księżną Dianę ) oraz występy w m.in. "Witamy u Rileyów", "Sils Maria", "The Runaways: Prawdziwa historia", "Adventureland" czy "Motyl. Still Alice".

Stewart jest już po ślubie z Meyer

Wszystko wskazuje na to, że w połowie kwietnia ich pragnienia się ziściły. Jak donosi portal TMZ, Kristen Stewart i Dylan Meyer powiedziały sobie "tak" podczas skromnej prywatnej ceremonii w ich domu w Los Angeles. Chwilę wcześniej udały się do sądu, by otrzymać akt ślubu. Do opisywanych uroczystości miało dojść w miniony wtorek (15 kwietnia), ale informacje wyciekły do mediów dopiero teraz.