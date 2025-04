Zapis bankowy na wypadek śmierci. Na czym to polega?

Co ważne i co też odróżnia zapis bankowy od klasycznego testamentu: te pieniądze nie wchodzą do masy spadkowej. Oznacza to, że nie są one rozdzielane pomiędzy spadkobierców, ale trafiają bezpośrednio do wskazanych osób. W praktyce odbywa się to bez sądu, bez papierologii i czekania. Bank ma obowiązek wypłacić te środki, gdy tylko otrzyma akt zgonu posiadacza konta.