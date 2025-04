Fot. Karolina Misztal/REPORTER

Oszustwa bankomatowe istnieją od początku tych urządzeń, ale ciągle są modyfikowane i ewoluują. Card tapping, nazywany przez policję "pętlą libańską" lub "algierskim V" jest bardzo prosty do przeprowadzenia, bo nie jest tak powszechnie znany i wiele osób może nie zdawać sobie sprawy, że właśnie pada ofiarą złodziei.

"Pętla libańska". Jak wygląda w praktyce to oszustwo bankomatowe?

Polega na przechwyceniu karty płatniczej poprzez umieszczenie w bankomacie specjalnej konstrukcji (może to być nawet zwykła miarka krawiecka, stąd określenie "pętla"). PIN złodzieje poznają podczas "pomocy" osobie, której utknęła karta. Udają po prostu przypadkowego, troskliwego przechodnia.

"Włożona do bankomatu karta jest blokowana w czytniku i nie można jej z powrotem wyjąć. Kręcący się w pobliżu bankomatu oszuści oferują 'pomoc' posiadaczowi karty, namawiając go niejednokrotnie do powtórnego wprowadzenia w ich obecności kodu PIN. Gdy rzekoma pomoc okazuje się nieskuteczna, doradzają klientowi udanie się do banku zarządzającego bankomatem, a sami wyciągają za pomocą pętli zablokowaną kartę" – informuje podlaska policja. Mając zarówno kartę, jak i PIN, przestępcy są oczywiście w stanie wypłacić pieniądze z naszego konta w bankomacie (na szczęście dzienne limity nie są wysokie i jeśli w porę się zorientujemy, możemy nie stracić oszczędności życia).

Jak nie dać się oszukać przy bankomacie?

Musimy być (jak zwykli) zawsze czujni i sceptyczni wobec nieznajomych. Kiedy z kolei daliśmy się nabrać, trzeba szybko reagować. Na co powinniśmy zwracać uwagę?

Dokładnie obejrzyj bankomat – zwróć uwagę na wszelkie dziwne, nietypowe, "odstające", elementy przy czytniku kart, klawiaturze, czy w miejscu wypłaty gotówki. Wpisując PIN, zakrywaj klawiaturę dłonią – nawet jeśli nikt nie stoi obok, bo może być zamontowana kamerka. Nie przyjmuj pomocy od nieznajomych – zwłaszcza takich co podchodzą i mówią, że "z tymi bankomatami to są same problemy" lub "często się tak zawieszają" etc. Korzystaj z bankomatów w publicznych i monitorowanych miejscach – najlepiej tych w oddziałach banków lub dużych centrach handlowych. Każdy podejrzany przypadek od razu zgłaszaj do banku i blokuj kartę – szybka reakcja może nas zupełnie uchronić przed utratą pieniędzy.

