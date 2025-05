Centrum Praskie Koneser od lat zajmuje szczególne miejsce w naszym sercu. Praktycznie każdy aspekt tego rozbudowanego obiektu czyni z niego doskonałe miejsce na spotkanie z przyjaciółmi, rodziną, znajomymi, lunch czy spotkanie biznesowe. I to w każdy dzień, z największym naciskiem na wieczory i weekendy.

Nie będziemy chyba odosobnieni w ocenie, chwaląc jego maksymalnie dogodną lokalizację. Położone w sercu Pragi, blisko Śródmieścia, centrum jest łatwo dostępne, niezależnie od wyboru środka lokomocji. Można wygodnie do niego dotrzeć autobusem, tramwajem czy metrem, a od 2024 r. kładką spacerową na Wiśle.

O Koneserze jest zawsze głośno za sprawą setek różnorodnych wydarzeń, które co roku odbywają się w klimatycznych ogródkach na tutejszym placu. Ale jeszcze większą renomę budują mu znajdujące się na jego terenie obiekty gastronomiczne. To właśnie dzięki nim uchodzi za najważniejszy hub restauracyjny prawobrzeżnej Warszawy.

Koncepty kulinarne w Koneserze reprezentują kuchnie z wielu zakątków świata. To tu mieści się jedna z najlepszych restauracji nie tylko w Warszawie, ale także w całej Polsce, wyróżniana w przewodniku Michelin. Gastronomiczna rodzina Konesera cały czas się powiększa. Zachęcamy do jej poznania!

Starlet

Najnowszy koncept w Koneserze. We wnętrzu oddającym hołd praskiemu rzemiosłu, z metalowymi detalami baru i sufitu oraz sztuką z galerii na ścianach, można delektować się 40 winami z autorskiej selekcji oraz kuchnią flexi. Królują w niej warzywa, owoce i ryby. To obowiązkowy punkt dla miłośników dobrego wina i doskonałej kuchni!

Figa z Makiem Cheese Box Bar

Pasjonaci sera, wyselekcjonowanych win i smakowitych przekąsek mają tu swoją mekkę. Lokal serwuje boxy pełne serów, oliwek, pikli, owoców i orzechów, a także dania na ciepło z serem Raclette np. grzanki z figą. Kameralne wnętrze nierzadko służy do spotkań towarzyskich z degustacją sera i wina oraz warsztatów artystycznych.

L’Osteria Pizza E Pasta

Pierwsza w Polsce restauracja serwującej włoską kuchnię sieci L’Osteria. Zachwyca wyjątkowo dużymi, 45-centymetrowymi pizzami, porcjami stworzonymi do dzielenia się oraz pysznym makaronem z własnej manufaktury. Przepiękne wnętrze w klimacie Bella Italia tworzy atmosferę rodzinnej gościnności. Amatorzy pizzy i "makaroniarze" muszą tu wpaść!

3/4 Koneser Bar

AZIA Restaurants

Bombaj Masala

Concept Food & Wine

Freya Cafe & Deli

To tu pielgrzymują często stołeczni smakosze "zieleniny". Wegańsko-wegetariańska kawiarnia speciality ma im do zaoferowania topową kawę z polskich palarni, sezonową kuchnię autorską, kanapki, zupy, zestawy lunchowe, dania na wynos, wypieki i delikatesy. Nad przytulnym wnętrzem lokalu unosi się duch zero waste.