Nowy zakaz na chodnikach już w Sejmie. "Trzeba zwrócić pieszym chodniki"

Wypadki na chodnikach z udziałem hulajnog to zmora polskich miast, gdzie te dwukołowe pojazdy święcą triumfy. Jak wielu z nas styka się na co dzień z sytuacją, że ktoś pędzi taką hulajnogą, nic sobie nie robiąc z bezpieczeństwa i strachu ludzi wokół. To samo zresztą dotyczy pędzących po chodnikach kurierów czy innych rowerzystów, którzy widzą czubek własnego nosa i niewiele więcej. Tymczasem zakaz poruszania się po chodniku hulajnogą właśnie znalazł się w Sejmie.