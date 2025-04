Od 2015 r., kiedy weszły w życie nowe przepisy, posiadacze prawa jazdy kat. B od co najmniej trzech lat mogą legalnie prowadzić motocykle o pojemności do 125 cm3. To rozwiązanie przyciągnęło wielu kierowców, którzy chcieli uniknąć miejskich korków i poczuć wiatr we włosach.

Prawo jazdy kat. B a motocykl i skuter. Jakie warunki trzeba spełnić?

Motocykl lub skuter musi mieć pojemność silnika mniejszą niż 125 cm³ . Moc silnika nie może przekraczać 11 kW (15 KM). Stosunek mocy do masy własnej nie może przekraczać 0,1 kW/kg. Posiadanie prawa jazdy kat. B od co najmniej 3 lat. Siłą rzeczy trzeba mieć więc przynajmniej 21 lat.

Honda PCX 125 Yamaha NMAX 125 Vespa Primavera 125 Piaggio Liberty 125 Kymco Agility 125 Peugeot Tweet 125 Sym Symphony ST 125 Aprilia SR GT 125

Yamaha MT125 Honda CB125R Keeway RKV 125 KTM 125 Duke Suzuki GSX-R125 Brixton Cromwell 125 Rieju MRT 125 Zontes ZT125-U

Piaggio MP3 125 Yamaha Tricity 125 Peugeot Metropolis 400 (wersja z homologacją L5e)

Jeśli nigdy nie jeździliśmy motocyklem lub skuterem, to warto wcześniej wybrać się na dedykowany kurs lub szkolenie. Nie da się ukryć, że "trochę" inaczej je prowadzi niż auto. Jeśli złapiemy bakcyla i poczujemy, że to "to jest to" i chcemy pojeździć na dowolnym motocyklu, to wtedy będziemy musieli zdać prawo jazdy kategorii A.