Przenoszą ciało Franciszka. Wierni czekają przed bazyliką, aby oddać mu hołd

Watykan ujawnił szczegóły dotyczące ceremonii związanych ze śmiercią papieża Franciszka, które odbędą się w najbliższych dniach. Zgodnie z zapowiedziami, procesja przeniesienia trumny z ciałem papieża rozpocznie się w środę, a wierni będą mogli oddać hołd papieżowi aż do piątku. Pogrzeb zaplanowano na sobotę, kiedy to papież Franciszek zostanie pochowany zgodnie z jego wolą. Do Rzymu zjeżdżają się pielgrzymi z całego świata. Choć ceny noclegów w stolicy Włoch znacząco poszybowały w górę, powoli zaczyna brakować wolnych miejsc.