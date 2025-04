Kim jest kamerling? Tę funkcję pełni teraz kardynał Kevin Farrell

Kardynał Farrell został mianowany kamerlingiem w 2019 roku. To on, zgodnie z watykańskim prawem, przejął odpowiedzialność za zarządzanie Watykanem po śmierci papieża Franciszka. Jego obowiązki obejmują m.in. potwierdzenie zgonu papieża, zabezpieczenie apartamentów papieskich, zwołanie kardynałów oraz przygotowanie konklawe. To właśnie kamerling symbolicznie pieczętuje pieczęcią biuro papieskie i dba o ciągłość administracji Kościoła do czasu wyboru nowego Ojca Świętego.