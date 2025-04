Fot. StudioCanal - DHX Media - Heyday/Collection Christophel/East New

O tym, że powstanie specjalny musical o misiu Paddingtonie, poinformowano po raz pierwszy w 2023 roku. Teraz już wiadomo, że widowisko nabiera konkretnych kształtów, a twórcy przygotowują się do premiery. Jak podaje Variety po raz pierwszy " Paddington the Musical " ma zostać wystawiony 1 listopada w londyńskim Savoy Theatre.

– To wielki zaszczyt opowiadać historię tak ukochanej postaci, która stała się ikoną kultury. Paddington to o wiele więcej niż fikcyjna postać; ten wyjątkowy miś stał się symbolem nadziei, życzliwości i akceptacji. Nigdy nie pomyślałam, że będzie bardziej odpowiedni moment, aby przenieść tę historię na scenę, niż teraz. I z takim zespołem marzeń! Piosenki Toma są niezwykłe, wpadają w ucho od pierwszego przesłuchania, Luke jest najbardziej mistrzowskim reżyserem, a nasi producenci są niesamowicie pełni pasji i oddani, to naprawdę wielki zaszczyt być z nimi wszystkimi w tej przygodzie – powiedziała Swale, cytowana przez Variety.