Wszyscy je chcą, nie wszyscy je mają. Figurki Labubu to luksus, nie zabawka

Dzisiaj nosi się je przyczepione do torebek w formie breloku, robią to ikony mody na światowych wybiegach i... polskie influencerki. Niektóre Labubu są tak drogocenne, że zdobi się nimi torebki za parę tysięcy złotych i żartuje, że gdy zagrozi nam złodziej, odpinamy Labubu i... oddajemy mu torebkę. A jak się zaczęło to szaleństwo?

Labubu to mały, psotny stworek z charakterystycznym uśmieszkiem. Stylizowany na nieco dzikiego, niegrzecznego skrzata, urzekł fanów na całym świecie. Dziś figurki Labubu sprzedają się jak ciepłe bułeczki nie tylko w Azji, ale też w Europie, a od niedawna także w Polsce. A cena? Bardzo wysoka wcale nie ostudza entuzjazmu...

Labubu to postać stworzona przez hongkońskiego artystę Kasinga Lunga. Choć jego pierwsze rysunki powstały już w 2015 roku, to prawdziwy sukces przyszedł dzięki współpracy z marką Pop Mart.

Dlaczego Labubu to hit? Trafił do Polski

Ciekawostka: wiecie co wspólnego z serialem White Lotus ma popularność Labubu?

Jej zdjęcia z kolekcjonerskimi figurkami Labubu, publikowane w mediach społecznościowych, wywołały prawdziwą lawinę zainteresowania marką. Dla jej fanów, posiadanie tej samej figurki co Lisa, to jak zdobycie modowego gadżetu z najwyższej półki.

Jak kupować Labubu i nie dać się nabrać?

Sprawa Wersow to dla wielu sygnał, by uważniej przyglądać się swoim zakupom. Choć influencerka nie potwierdziła, czy kupiła podróbkę, wielu fanów wskazuje na różnice w jakości wykonania.

Labubu i Sonny Angel łączy coś więcej niż wygląd – to cała filozofia kolekcjonowania. Blind boxy, losowość, estetyka i poczucie przynależności do niszowej, ale rosnącej społeczności. To już nie tylko hobby – to element stylu życia.