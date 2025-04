Nowe oszustwo w ostatnich dniach przed terminem PIT

MF podaje, że wiadomości zachęcają do klikania w niebezpieczne linki lub załączniki. Oszuści próbują wyłudzić poufne informacje, takie jak dane osobowe, numery kont bankowych, adresy i hasła poczty elektronicznej.

Jak informują rządowe strony, jeśli ktoś dostał podejrzaną wiadomość SMS lub e-mail lub ma wątpliwości co do autentyczności serwisu internetowego, powinien skontaktować się z infolinią KAS: 22 330 03 30.

"Wiadomości zachęcają do kliknięcia w niebezpieczne linki lub załączniki. Po kliknięciu w link, użytkownik jest przekierowywany do serwisu, który może wymagać podania poufnych danych. Jest to próba wyłudzenia informacji" – podaje strona podatki.gov.pl. Najczęstsze próby oszustwa mają miejsce w związku z korzystaniem przez użytkowników z najpopularniejszych serwisów: e-Urząd Skarbowy, Twój e-PIT, e-TOLL, e-Sprawozdania Finansowe. – Dlatego apelujemy o wzmożoną ostrożność, zwłaszcza teraz, w ostatnich dniach składania deklaracji podatkowych – ostrzega Małgorzata Krok, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zastępca Szefa KAS w związku ze zbliżaniem się deadline'u na rozliczenie PIT.