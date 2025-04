Brak informacji o stanie zdrowia

Na potrzeby tego tekstu DW chciała dowiedzieć się od biura prasowego niemieckiego rządu, który lekarz leczy kanclerza, dlaczego jest tak mało publicznych informacji na temat jego zdrowia i gdzie leczyli się poprzedni szefowie rządu. Nie pytaliśmy o wrażliwe informacje, takie jak to, czy Scholz nadal ma wyrostek robaczkowy lub jak wysokie jest jego ciśnienie krwi. Mimo to otrzymaliśmy odpowiedź: „Prosimy o zrozumienie, że z zasady nie wypowiadamy się nt. opieki medycznej kanclerza”.

Brak osobistego lekarza

Większy szacunek dla prywatności

To, że Niemcy mają niewiele informacji na temat zdrowia swoich szefów rządu, może również wynikać z kultury. O ile nie ma oczywistego powodu do niepokoju, niewielu reporterów pomyślałoby, by zapytać o tętno kanclerza lub przyjmowane przez niego leki. W Niemczech prywatność ceniona jest bardziej niż cokolwiek innego i dotyczy to również kanclerzy.