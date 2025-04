Tym samym poinformowali po raz pierwszy fanów, że Joanna Kołaczkowska ma raka. "Ale za Jej akceptacją koncerty się odbędą. Nie zostaniemy na scenie sami – w miejsce Aśki pojawią się wyjątkowi goście [...] Nie rezygnujcie z udziału. A może nawet – przyjdźcie tym bardziej. To Aśka wymyśliła ten koncert. To był jej pomysł i jej energia. Teraz zostawia go w naszych rękach – i w Waszych. Nie ukrywamy: dochód z tej trasy trafi na leczenie Joanny. Koszty są ogromne, a wsparcie – bezcenne" – dodali.

Franciszkanin chce odprawić serię mszy dla Kołaczkowskiej

Teraz przemówił znany w sieci duchowny Lech Dorobczyński. Franciszkanin dodał na Facebooku zdjęcie Kołaczkowskiej i wyjaśnił, co planuje dla niej zrobić. "Tak. Dobrze widzicie. To Joanna Kołaczkowska. To zdjęcie bardzo pokazuje Jej obecny stan – przyparta do muru bardzo: nowotwór. Sprawa poważna (w przeciwieństwie do Aśki na scenie)" – zaczął wpis.