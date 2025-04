Kołaczkowska z Hrabi ma nowotwór

"Zbliża się nasza trasa z Potemowymi piosenkami . Miało być wesoło, nostalgicznie i razem... Ale los napisał inny scenariusz. Aśka – nasza Aśka – niestety nie wystąpi z nami. Jej zdrowie teraz wymaga całej uwagi i troski. Sprawa jest poważna. To nowotwór" – czytamy na początku oświadczenia.

Kołaczkowska poprosiła kabareciarzy, aby mimo tego ruszyli w tournée. "Nie rezygnujcie z udziału. A może nawet – przyjdźcie tym bardziej. To Aśka wymyśliła ten koncert. To był jej pomysł i jej energia. Teraz zostawia go w naszych rękach – i w Waszych" – dodali i zaznaczyli, że "dochód z tej trasy trafi na leczenie aktorki", bowiem "koszty są ogromne, a każde wsparcie – bezcenne".