Jak poprawić jakość snu? Dieta na dobry wypoczynek i wiosenną energię

Wiosna to czas odnowy – nie tylko dla przyrody, ale również dla nas samych. Po zimie, pełnej długich, ciemnych dni, nadeszła pora na zregenerowanie sił, wyjście na świeże powietrze i odzyskanie witalności. W tym okresie szczególną uwagę warto poświęcić nie tylko diecie, ale także jakości snu. W końcu to właśnie odpoczynek jest podstawą zdrowia i dobrego samopoczucia. Ale jak poprawić jakość snu, aby budzić się pełnym energii? Kluczem jest odpowiednia dieta, bogata w składniki odżywcze, które wspierają nasz organizm nie tylko w ciągu dnia, ale także w nocy, gdy regeneruje się on najbardziej.