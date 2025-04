O karambolu na A4 poinformowali strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze. To oni dotarli na miejsce zdarzenia jako jedni z pierwszych i przystąpili do udzielania pomocy poszkodowanym, a także zabezpieczania miejsca zdarzenia.

Duży karambol na A4 w kierunku Zgorzelca. Ponad 20 osób poszkodowanych

Zawiadomienie o wypadku, do którego doszło na 108. kilometrze w kierunku Zgorzelca, do strażaków wpłynęło ok. godziny 9:40 rano w sobotę 26 kwietnia. Służby od razu wiedziały, że w zderzeniu udział wzięło wiele aut.