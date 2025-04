Dachowanie na A2. Nie żyje mężczyzna, troje dzieci w szpitalu.

Tragiczny wypadek na A2. Nie żyje jedna osoba, policja prosi o pomoc

Święta wielkanocne to dla wielu czas spędzany w gronie rodzinnym. Z tym okresem wiążą się wzmożone podróże, a co za tym idzie – większy ruch na drogach. Policja zwiększa w tym czasie liczbę patroli i kontroli, jednak nawet czujność służb nie zawsze pozwala uniknąć tragicznych zdarzeń. Do jednego z nich doszło w sobotni poranek na autostradzie A2, w kierunku Poznania.