Niemiecka prasa: Trump zaprasza Putina do ataku na Europę

Czy wojna się opłaca?

Trump jest najwidoczniej gotowy do uznania rosyjskiej aneksji Krymu, co prowadziłoby do pozbawienia jakiejkolwiek wartości oświadczenia z 2018 r., w którym rząd USA zobowiązał się do nieuznawania aneksji. "Wszystkie inne obietnice USA, włącznie z traktatem NATO, powędrowałyby tym samym do kosza" – ostrzega dziennikarz "FAZ".