Szefowa populistycznego BSW Sahra Wagenknecht wzywa do zaproszenia przedstawicieli Rosji na obchody 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej (8 maja 1945 r.) w Niemczech. Wagenknecht – mimo zbrodni Rosji w Ukrainie – od dawna demonstruje prorosyjskie poglądy, wzywa do ograniczenia wsparcia dla Ukrainy i zbliżenia Niemiec do Rosji. W przyspieszonych wyborach do Bundestagu w lutym jest partia nie przekroczyła progu wyborczego, choć była bardzo blisko.