– Smartfony zmieniły nie tylko to, że mamy pewne rzeczy łatwiej, ale zmieniły nam mózg. Zmieniły nam sposób budowania relacji. Zmieniły nam sposób oczekiwania na informacje. Zmieniły media, zmieniły wszystko – tak kilka tygodni temu mówił marszałek Sejmu i kandydat na prezydenta Szymon Hołownia .

Wszystko po to, by "wprowadzić restrykcyjną politykę smartfonową w polskich szkołach". "W podstawówce smartfonów dzieci nie powinny używać" – przekonywał.

Ten sam marszałek Hołownia znalazł się w sobotę (26 kwietnia) w centrum miniskandalu dyplomatycznego , gdy media przyłapały go robiącego smartfonem zdjęcia na pogrzebie papieża Franciszka na placu Świętego Piotra.

Gest Hołowni wywołał poruszenie w mediach społecznościowych, gdzie część komentatorów i polityków uznała go za mocno niestosowny wobec powagi sytuacji.

"Trzeba wstydu nie mieć, by w takiej chwili kręcić polityczną wojnę. Na pogrzeb papieża zaprosiłem do samolotu osoby w kryzysie bezdomności. To przedstawiciele grupy, której Franciszek pomagał w sposób szczególny. Modlimy się, przeżywamy, dokumentujemy i zapamiętamy na zawsze" – napisał w serwisie X w odpowiedzi na falę krytyki i dołączył zdjęcie tłumu wiernych (które najpewniej sam wykonał).