Prezydent Andrzej Duda ogłosił sobotę (26 kwietnia) dniem żałoby narodowej . To dzień pogrzebu papieża Franciszka . Odpowiednie rozporządzenie zostało kilka dni temu opublikowane w Dzienniku Ustaw po wcześniejszej kontrasygnacie premiera . Ale co dokładnie oznacza to dla obywateli?

Przypomnijmy: decyzja prezydenta wywołała początkowo spory chaos . Nie było wiadomo, co ona dokładnie oznacza. Telewizje i organizatorzy imprez zastanawiali się, co im wolno, a czego nie.

Dopiero publikacja prezydenckiej decyzji w Dzienniku Ustaw wyjaśniła, co faktycznie oznacza ta "żałoba narodowa". W sumie jest ona pewnym symbolicznym gestem. Formalności dotyczą przede wszystkim urzędów, które mają m.in. opuścić flagi do połowy masztu. Takie obowiązki mają urzędy, instytucje, organy samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne samorządów .

Kolejny istotny zapis odnosi się do mediów. Mają one uwzględnić potrzebę uczczenia pamięci papieża . Więcej na temat zmian w programach telewizyjnych, które mogą wystąpić w sobotę, pisaliśmy tutaj .

Chcesz imprezować? Proszę bardzo

W praktyce nie ma żadnych zaleceń lub zakazów dla obywateli. W tym dniu można bez problemu organizować imprezy, śluby czy wydarzenia kulturalne . Mogą się więc odbywać koncerty , imprezy sportowe czy wszelkie inne wydarzenia. Nikt nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za urządzenie zabawy, bo nie ma do tego żadnej prawnej podstawy.

Na pytanie, co to konkretnie oznacza, Grabiec odparł, że to "kwestia interpretacji". – To jest bardziej zalecenie niż nakaz prawny – mówił.