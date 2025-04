"Pełna chata" to sitcom, który podbił serca widzów na całym świecie pod koniec lat 80. i w latach 90. Opowieść o wdowcu Dannym Tannerze (Bob Saget), który z pomocą szwagra Jessego Katsopolisa (John Stamos) i przyjaciela Joeya Gladstone’a (Dave Coulier) wychowuje trzy córki – D.J. (Candace Cameron Bure), Stephanie (Jodie Sweetin) i Michelle (Mary-Kate i Ashley Olsen) – stała się synonimem ciepłego, rodzinnego humoru i definicją telewizji tamtych lat.

Choć dla wielu widzów John Stamos był obiektem westchnień, jego młodsze koleżanki z planu miały zupełnie inne odczucia. Dziś Andrea Barber i Jodie Sweetin wspominają dawne czasy w swoim podcaście "How Rude, Tanneritos!". W jednym z niedawnych odcinków powróciły do tematu, który przez lata wywoływał u nich dyskomfort.

Andrea Barber i Jodie Sweetin z "Pełnej chaty" krytykują "obrzydliwe" pytanie. Chodzi o Johna Stamosa

– To było obrzydliwe pytanie – stwierdziła aktorka, o 13 lat młodsza od gwiazdora. – Nie – odpowiedziała stanowczo, dodając, że zarówno Stamos, jak i Dave Coulier, byli dla młodszej części obsady kimś zupełnie innym. – Są jak nasi starsi bracia i nie myślimy o nich w ten sposób – podkreśliła.

Temat pojawił się podczas gry "Would You Rather" ("Kogo Wolisz") w niedawnym odcinku podcastu Barber i Sweetin, w którym wspominają dwuczęściowy odcinek ślubu Jessego i Becky (Lori Loughlin).