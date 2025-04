Camilla Läckberg to jedno z najgłośniejszych nazwisk w świecie (nie tylko skandynawskiego) kryminału. Jej debiutancka powieść "Księżniczka z lodu" z 2003 roku dała początek bestsellerowej "Sadze o Fjällbace", która sprzedała się w ponad 29 milionach egzemplarzy i została przetłumaczona na ponad 60 języków.

50-letnia pisarka jest mistrzynią łączenia mrocznych zagadek z wnikliwym portretem bohaterów i klimatem szwedzkiej prowincji. Teraz przeniosła swoje umiejętności na ekran, debiutując jako scenarzystka i producentka wykonawcza serialu "Szklana kopuła" (tytuł oryginalny to "Glaskupan").

Netflix. O czym jest "Szklana kopuła"? To nowy skandynawski kryminał

To pierwsza tak duża produkcja Läckberg dla Netfliksa i, co ciekawe, nie jest oparta na żadnej z jej książek – to zupełnie oryginalna opowieść, ale utrzymana w charakterystycznym dla Szwedki stylu. Nad serialem pracowali również Amanda Högberg i Axel Stjärne, a reżyserią zajęli się Lisa Farzaneh i Henrik Björn.