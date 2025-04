Odejście Franciszka to koniec rozdziału historii Kościoła

Spuścizna Franciszka: "nie do cofnięcia"

Franciszek dał impuls do stworzenia nowego klimatu. "Jest jeszcze wiele do poprawienia i kontynuowania, do wyjaśnienia dla następnego papieża, który, miejmy nadzieję, podejmie tę inicjatywę" – stwierdził kardynał Kasper. Ale jedna rzecz jest dla niego jasna: "Nie można się cofnąć – to nie wchodzi w rachubę". W wieku 92 lat kardynał Kasper nie należy już do kręgu kardynałów wybierających papieża, ale jego głos nadal pozostaje wpływowy.