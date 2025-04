Ledwo zamknęła się ziemia nad trumną papieża Franciszka , a już zaczęły się przygotowania do konklawe. To nic zdrożnego, nic niezwykłego. Kościół musi mieć przywódcę. Ale kto zostanie 266. następcą świętego Piotra, którego katolicy uważają za pierwszego papieża ?

Konklawe to zebranie najwyższych kościelnych dostojników. Trafią oni do wyizolowanego pomieszczenia, z którego nie wyjdą, póki nie wybiorą nowego przywódcy.

Już ruszyła giełda nazwisk. Od śmierci Franciszka otwarcie mówi się o tym, kto mógłby go zastąpić . Ale równie dobrze może się okazać, że wszelkie przewidywania wezmą w łeb.

Zdaniem Aleema Maqboola, dziennikarza BBC specjalizującego się w kwestiach religijnych, będzie to jedno z najbardziej nieprzewidywalnych konklawe, jakie kiedykolwiek miały miejsce.

Maqbool zwraca uwagę na fakt, że 80 proc. kardynałów, którzy wezmą w nim udział, zostało mianowanych w ciągu ostatnich 12 lat przez samego papieża Franciszka . On bardzo świadomie wybrał ludzi z całego świata. Ale nie stosował jedynie klucza geograficznego, wybrał również osoby o niezwykle zróżnicowanym światopoglądzie politycznym.

Niektórzy z kardynałów są uważani za konserwatystów, niektórzy za liberałów. Wielu z nich jest na swoich stanowiskach stosunkowo niedługo. Wielu z nich nie zna się zbyt dobrze, ponieważ mieszkają bardzo daleko od siebie i po prostu nie mają ze sobą styczności. No i mają bardzo różne poglądy, inne problemy etc.

Są faworyci, ale czy się przebiją?

Mimo to o kilku osobach mówi się już jako o pewnego rodzaju faworytach. Jest nim na przykład kardynał Pietro Parolin. To Włoch, który był prawą ręką papieża Franciszka. Oficjalnie piastował stanowisko sekretarza stanu. To pragmatyk i dobry dyplomata.