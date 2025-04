Kierowcy aut z instalacją gazową zaoszczędzą trochę. Fot. Dariusz LEWANDOWSKI/East News

Reklama.

Kierowcy tankujący benzynę i olej napędowy mają powody do zadowolenia. Ceny na stacjach nie tylko spadły poniżej psychologicznej bariery 6 zł za litr, ale prognozy na najbliższy tydzień, obejmujący majówkę (do 4 maja 2025), zapowiadają dalsze obniżki.

Co z właścicielami aut na LPG? Chociaż autogaz jest droższy niż rok temu, to ostatnio jego cena również spada, a eksperci przewidują potencjalnie jeszcze większe cięcia cenowe w najbliższych dniach.

Jak wyglądają ceny obecnie?

Według najnowszych danych BM Reflex średnie ceny paliw w Polsce prezentują się następująco:

Reklama.

Benzyna 95: Średnio 5,88 zł/l (spadek o 4 grosze w ciągu tygodnia). To najniższy poziom od końca lutego 2022 roku. Olej napędowy (Diesel): Średnio 5,94 zł/l (spadek o 6 groszy w ciągu tygodnia). Jest to najniższa cena od października 2024. Gaz LPG (Autogaz): Średnio 3,08 zł/l (spadek o 4 grosze w ciągu tygodnia).

Prognoza cen na tydzień majówkowy (28 kwietnia - 4 maja 2025)

Analitycy rynku paliw przewidują, że trend spadkowy będzie kontynuowany, głównie dzięki niższym cenom ropy naftowej na rynkach światowych oraz umocnieniu złotówki względem dolara. Spodziewane przedziały cenowe na stacjach w tym okresie to:

Reklama.

Benzyna 95: 5,79 - 5,91 zł/l Benzyna 98: 6,58 - 6,70 zł/l Olej napędowy: 5,86 - 5,97 zł/l Gaz LPG: 2,98 - 3,04 zł/l (co może oznaczać znaczący spadek w porównaniu do obecnej średniej!)

Rok do roku: Benzyna i diesel znacznie taniej, LPG drożej

Warto spojrzeć na szerszy kontekst. Kwiecień 2025 przynosi ulgę w porównaniu z analogicznym okresem rok temu:

Benzyna 95 jest tańsza średnio o 81 groszy na litrze . Olej napędowy potaniał o 77 groszy na litrze . Jedynie Gaz LPG notuje wzrost ceny – jest droższy o 19 groszy na litrze niż przed rokiem.

Promocje na majówkę – tankuj taniej!

Planujesz wyjazd na długi weekend? Duże sieci stacji paliw przygotowały atrakcyjne promocje, które pozwolą dodatkowo obniżyć koszty podróży. Pamiętaj, że większość ofert obowiązuje do 4 maja 2025 roku i często wymaga posiadania aplikacji mobilnej danej sieci:

Reklama.

Orlen: 15 zł rabatu na pierwsze tankowanie (minimum 30 litrów) dla użytkowników aplikacji Orlen Vitay oraz dodatkowe kupony o wartości 10 zł na kolejne zakupy (kupony do wykorzystania do 16 maja). BP: Rabat 30 gr/l na paliwa regularne i premium oraz 15 gr/l na LPG dla użytkowników aplikacji BPme. Moya: Z aplikacją Super Moya rabaty sięgają do 40 groszy za litr benzyny i diesla oraz do 20 groszy za litr LPG. Kupon promocyjny obejmuje tankowanie do 50 litrów paliwa. AVIA: Największy rabat – aż 50 groszy na litrze benzyny 95 i oleju napędowego! Promocja dotyczy tankowania maksymalnie 50 litrów i wymaga korzystania z aplikacji AVIA GO.

: