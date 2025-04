Brykiet jest od najczęściej lepszy od zwykłego węgla na grilla, ponieważ pali się wolniej i równomierniej, co pozwala utrzymać stabilną temperaturę przez dłuższy czas. To istotne dla np. większych porcji mięsa, które wymagają długiego opiekania.

Przez to też bardziej się opłaca, bo zużywa się go mniej, jego kształt ułatwia układanie odpowiedniego stosu, a do tego generuje mniej dymu i iskier. Dużo też zależy od jakości samego brykietu, ale zwykle te marketowe powinny wystarczyć na zrobienie przyzwoitego grilla. A jeśli do tego są w promocji, to nie mamy co narzekać.